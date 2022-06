Football – La cote de Kylian Mbappé au plus haut Selon une étude du CIES, l’attaquant du PSG est actuellement le joueur le plus valorisé au monde, devant le Brésilien Vinicius Junior et le Norvégien Erling Haaland. André Boschetti

Kylian Mbappé et le PSG peuvent tous deux se réjouir d’une prolongation de contrat de trois ans qui fait du Français le joueur à la plus haute valeur de transfert, selon le CIES. AFP

Grâce à sa récente prolongation de contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2025, Kylian Mbappé est à nouveau le joueur le plus cher sur le marché, selon un classement établi par l’Observatoire du football CIES (Centre international d’étude du sport) à Neuchâtel. Sa valeur est aujourd’hui estimée à 205,6 millions d’euros.

Le Français, qui ne figurait qu’au 12e rang il y a un an - avec une valeur estimée à 118 millions - alors qu’il ne lui restait plus que douze mois de contrat avant de devenir «libre», devance celui qui aurait pu être son futur coéquipier au Real Madrid, le Brésilien Vinicius Junior (185,3 millions) et le nouvel attaquant de Manchester City, Erling Braut Haaland (152,6 millions).

Pour mémoire, Borussia Dortmund n’a touché «que» 75 millions du club anglais pour s’attacher les services du Norvégien en raison d’une clause libératoire négociée en 2020 par son agent, Mino Raiola.

Greenwood et Rasford chutent

On trouve ensuite le jeune (19 ans à la fin de ce mois) Anglais de Borussia Dortmund Jude Bellingham (133,7) puis son compatriote de Manchester City encore, Phil Foden (124). En tête de ce classement en juin 2021, la valeur de l’attaquant a chuté de 66 millions en douze mois, malgré un titre de champion d’Angleterre avec City auquel il a bien contribué.

Il précédait alors Mason Greenwood (Manchester United/178) et Marcus Rashford (MU/124). Suspendu par son club en février dernier pour agression sexuelle et menace de mort, le premier, avec 81,2 millions, ne figure plus parmi les 25 premiers, alors que le second a tout simplement disparu du top 100.

Quinze joueurs dépassent les 100 millions d’euros de valeur estimée mais aucun gardien puisque le plus «cher» reste l’Italien Gianluigi Donnarumma (PSG/73,7). Sans surprise, aucun joueur suisse ne figure dans ce classement.

