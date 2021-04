Tourisme transfrontalier – La Côte se greffe sur l’Échappée jurassienne Le grand itinéraire de randonnée de 352 km, qui traverse le massif d’ouest en est, descend désormais jusqu’à Nyon. Anetka Mühlemann

Un sentier escarpé mène au sommet de la Dôle. GEORGES CABRERA

Profiter du rythme décontracté de la marche à pied pour s’imprégner de la nature et savourer ses joyaux bucoliques. Avec ses atours sauvages, le massif du Jura se révèle propice à la randonnée. Toujours plus nombreux, ses adeptes se voient offrir un nouveau parcours à explorer. L’Échappée jurassienne, qui sillonne sur quelque 300 km parmi des sites remarquables français répartis entre Dole et Saint-Claude, fait désormais un crochet en terres helvétiques. Depuis Les Rousses, les touristes pourront bifurquer en direction du Léman pour arpenter 46 km dans le district de Nyon.