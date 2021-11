Le Montreux Jazz s’affiche – La couleur explose à la figure du vénérable festival Camille Walala est la 51e artiste à signer une affiche pour la manifestation montreusienne. Francois Barras

Fluide, géométrique et colorée, l’affiche de Camille Walala pour le prochain Montreux Jazz. DR

Entre constructivisme ludique et pop art signalétique, l’affiche du prochain Montreux Jazz Festival ne lésine pas sur les formes et les couleurs. Ville imaginaire ou mire musicale, hommage à Hans Arp ou à Keith Haring, l’œuvre de la designer Camille Walala, Française exilée à Londres, titille en tout cas les prunelles avec vivacité pour attirer l’attention sur une 56e édition qui attend ses festivaliers du 1er au 16 juillet 2022. «Pour l’affiche du Festival, je voulais apporter du mouvement et du rythme avec des formes dansantes et une large palette de couleurs, confirme l’artiste dans le communiqué de la manifestation. J’ai plusieurs cahiers entiers remplis de divers motifs et patterns qui forment la base de mon vocabulaire visuel. Comme pour un morceau de musique, je me sers de ces différents éléments de contraste pour trouver un équilibre, une harmonie»