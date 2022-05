Finale de la Coupe vaudoise – La Coupe change de mains, Gland l’emporte sur tapis vert Le règlement a parlé. Montreux s’est vu sanctionné pour avoir aligné un joueur non qualifiable jeudi en finale. Gland ira en Coupe de Suisse avec une certaine amertume. Florian Vaney

Léo Würsten et Montreux ont perdu leur titre sur tapis vert. Jean-Luc Auboeuf

Le grand jeu de l’autorégulation a parlé. Celui qui fait régner la loi dans le football non professionnel. Cette menace constante qui sanctionne les négligents. Montreux-Sports a remporté la Coupe vaudoise sur le terrain, jeudi à Saint-Barthélemy. Et sans doute serait-il passé entre les mailles du filet sans la vigilance d’un des gardiens du FC Gland. L’homme qui s’est aperçu que les Montreusiens disputaient la finale avec un joueur ayant évolué en 2e ligue inter plus tôt cette saison. Une interdiction. Forfait 3-0, le règlement est clair dans un tel cas. Encore faut-il quelqu’un pour le faire respecter.