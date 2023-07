Football féminin – La Coupe du monde féminine des superlatifs à nuancer Le Mondial vient de commencer en Australie et en Nouvelle-Zélande dans l’ambivalence. Avec un président de la FIFA outrancièrement positif, des milliers de billets offerts, des droits TV record. Florian Vaney

L’Australie et la Nouvelle-Zélande, les deux nations hôtes, ont comblé leur public en remportant leur match d’ouverture. Getty Images

C’est l’histoire qui nous l’a appris: il faut se méfier des communications de la FIFA. Celles de la Coupe du monde au Qatar se sont plus d’une fois appuyées sur un caractère outrancier, entre biais et exagération. Notamment lorsque l’association publiait ses chiffres élogieux de fréquentation des stades, plus souvent clairsemés qu’elle ne voulait le voir.