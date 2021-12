Hockey sur glace – La Coupe Spengler devrait être annulée à cause du Covid Malgré tous les efforts des organisateurs, la Coupe Spengler n’aura, selon différents médias, pas lieu cette année. Un grand nombre de joueurs du HC Davos auraient été testés positifs au coronavirus.

Le Covid s’acharne sur la Coupe Spengler. Après 2020, le tournoi davosien serait à nouveau contraint d’annuler sa 94e édition, cette fois la veille des premiers coups de patin! Selon «Blick» et «Watson», c’est l’état de santé de l’effectif du HC Davos qui serait à l’origine de cette décision mortifiante: le club grison compterait en effet pas moins de 17 cas positifs dans son vestiaire. Une véritable hécatombe. Cependant, les organisateurs du tournoi n’ont encore rien officialisé.

Déjà fortement menacée après les forfaits d’Ambri-Piotta et du Team Canada, cette Coupe Spengler 2021 semblait avoir été sauvée in extremis par les organisateurs. Ceux-ci avaient en effet invité à la dernière minute le Slovan Bratislava et «bricolé» une sélection bernoise avec des joueurs du HC Bienne, du CP Berne et des Langnau Tigers. C’est peu dire que leur abnégation n’a pas été récompensée.

Cette annulation serait évidemment un sale coup pour les finances du HC Davos, lesquelles s’appuient historiquement sur la manne que représente leur tournoi de fin d’année. Et c’est évidemment un nouveau signal inquiétant pour tous les fans de hockey qui ont vu le variant Omicron déjà chambouler le calendrier de National League avant Noël. Comment la saison de hockey va-t-elle continuer dans ces conditions? Cette question n’a rien d’un cadeau de Noël.

