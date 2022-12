Après deux ans d’absence – La Coupe Spengler de retour pour booster les finances du HC Davos Après deux éditions consécutives annulées en raison du Covid, la Coupe Spengler démarre lundi. Le HC Davos, dont l’existence en dépend, peut souffler. Cyrill Pasche

La mascotte Hitsch et la Coupe Spengler sont de retour pour la première fois depuis 2019. Le HC Davos ne pourrait pas être un club compétitif sans la Coupe Spengler, qui est en quelque sorte sa «machine à sous». (Photo d’illustration) KEYSTONE/Melanie Duchene

Le HC Davos n’existerait plus sous sa forme actuelle sans sa «vache à lait», la Coupe Spengler. La 94e édition démarre lundi et couronnera son champion le 31 décembre. Elle rapportera surtout entre deux millions et deux millions et demi de francs au «Rekordmeister» (31 titres nationaux), selon les montants communément articulés.