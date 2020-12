Plainte contre Facebook – «La Cour hésitera avant d’ordonner la fragmentation de Facebook» Ancien membre de la division antitrust du Département américain de la Justice, George Hay évoque les défis auxquels la plainte contre Facebook va être confrontée. Interview. Jean-Cosme Delaloye

Le gouvernement américain s’appuie sur des e-mails de Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, pour accuser le réseau social de pratiques monopolistiques. Keystone

Les autorités antitrust américaines ont annoncé avoir déterré la hache de guerre contre Facebook le 9 décembre dans un message vidéo pixélisé qui symbolise l’ampleur de leur tâche face à un adversaire redoutable. «Les actions de Facebook pour défendre son monopole empêchent aux consommateurs de jouir des bénéfices de la concurrence», y affirme Ian Conner, un responsable de la Federal Trade Commission (FTC).

Dans une plainte civile de 52 pages déposée devant une cour fédérale à Washington, la FTC demande que Facebook se sépare d’Instagram et WhatsApp, des sociétés acquises en 2012 et 2014. La plainte cite plusieurs e-mails de Mark Zuckerberg, dont celui que le patron de Facebook avait envoyé à un collaborateur le 9 avril 2012, jour du rachat d’Instagram: «Je me souviens de ton message dans lequel tu disais qu’Instagram était une menace pour nous contrairement à Google+. Tu avais raison. Le truc avec les start-up, c’est que tu peux les acheter.»

À l’aube d’une longue bataille légale, George Hay, un ancien membre de la division antitrust au sein du Département américain de la Justice et un professeur à l’Université de Cornell, analyse les perspectives de succès de la FTC face à Facebook.

Quel est le défi pour le gouvernement américain dans sa bataille contre Facebook? La FTC doit prouver que les acquisitions d’Instagram et de WhatsApp ont permis à Facebook d’étouffer la concurrence et d’asseoir son monopole. Les e-mails de Mark Zuckerberg inclus dans la plainte montrent que le gouvernement n’invente rien. Facebook craignait vraiment qu’Instagram et WhatsApp puissent devenir des concurrents.

Les e-mails de Mark Zuckerberg sont-ils suffisants? Non. Le gouvernement s’appuie sur beaucoup de suppositions. La perspective qu’Instagram et WhatsApp puissent concurrencer Facebook permet d’expliquer la décision de Mark Zuckerberg de les racheter (ndlr: pour 1 milliard et 19 milliards de dollars respectivement). Mais cela ne prouve pas que si ces applications étaient restées indépendantes, elles auraient mis fin au monopole de Facebook.

Facebook a d’ailleurs vu émerger d’autres concurrents comme TikTok, Reddit et Twitter. La FTC va devoir définir le marché sur lequel elle accuse Facebook d’exercer son monopole. Les médias sociaux sont un marché particulier qui vit de la publicité. Mais Facebook n’a pas le monopole de la publicité en ligne. Un fait aide la FTC: Facebook n’a pas de concurrent sur son segment du marché. Mais les avocats de Facebook citeront sans doute TikTok, Twitter, YouTube pour montrer que le réseau social n’a pas le monopole non plus.

George Hay, ancien membre de la division antitrust du Département américain de la Justice. DR

Le problème est que la FTC a donné son feu vert aux acquisitions d’Instagram et WhatsApp. Au niveau légal, rien n’empêche la FTC de lancer cette procédure après avoir autorisé les rachats d’Instagram et WhatsApp. Mais sur le fond, cela va être difficile, car elle va devoir dire: «À l’époque, ces rachats n’avaient pas l’air d’être motivés par des ambitions monopolistiques car Instagram et WhatsApp opéraient sur d’autres secteurs. Mais avec du recul, nous réalisons que nous avons fait une erreur.» L’autre question est de savoir pourquoi la FTC n’a pas vu à l’époque les e-mails de Mark Zuckerberg dans lesquels il évoquait ses craintes vis-à-vis de la menace que posaient Instagram et WhatsApp pour Facebook. Et si elle les avait en sa possession, ce qui aurait dû être le cas, pourquoi a-t-elle accepté ces rachats? Le gouvernement américain va avoir du travail pour prouver ses accusations contre Facebook.

Après les récentes plaintes antitrust contre Google et Facebook, faut-il s’attendre à des procédures similaires contre Apple et Amazon? Je suis sûr que la FTC travaille sur le cas Amazon car c’est un monopole en puissance. Les plaintes contre Google et Facebook sont le résultat d’une prise de conscience sur le pouvoir de la Silicon Valley il y a cinq ans. Avant cela, les autorités somnolaient. Elles ont dû se faire botter le train pour commencer à réaliser l’ampleur du problème.

Les cas antitrust se concluent souvent par un accord avant le procès… C’est vrai. Mais en général, il s’agit de cas avec des demandes de dommages et intérêts énormes. Facebook n’a rien à gagner à éviter le procès. Le gouvernement veut que Facebook se sépare de WhatsApp et Instagram. C’est hors de question pour le réseau social, qui a les moyens de se battre devant les tribunaux pendant les six-sept prochaines années. En plus, Instagram et WhatsApp sont désormais intégrés à l’infrastructure de Facebook. Forcer Facebook à s’en séparer représenterait un défi énorme. Et que se passerait-il au niveau du partage des données? La Cour va longuement réfléchir avant d’ordonner la fragmentation de Facebook.

Donald Trump accuse depuis des mois les médias sociaux de le censurer. Cette plainte est-elle sa vengeance? Non. Quarante-six États américains soutiennent la plainte de la FTC. La bataille du président contre les médias sociaux est une affaire politique. La plainte est le reflet d’un sentiment très largement répandu dans l’opinion publique américaine, selon lequel il y a un problème avec les médias sociaux. Que la démarche soit couronnée de succès ou pas, cette plainte a nécessité un travail juridique de longue haleine.