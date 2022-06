Deux Amériques, l’une pour l’interruption de grossesse, l’autre contre, ont exprimé leur tristesse et leur joie après l’annonce de l’abrogation de «Roe vs Wade».

Araceli Herrera, 62 ans, est inconsolable. Cette Texane aux longs cheveux blancs explique être la mère d’un enfant découlant d’un viol et avoir renoncé à ses études universitaires pour l’élever, seule. Elle s’est engagée dans une association pro-choix texane pour éviter que d’autres femmes pauvres n’aient à faire le même choix. «Où est la justice? Où est la justice?» souffle-t-elle, agrippée à une barrière de sécurité.

Quelques minutes plus tôt, ce vendredi 24 juin, elle apprenait l’abrogation de Roe vs Wade, l’arrêt qui légalisa l’avortement dans tout le pays en 1973, par les juges de la Haute Cour américaine. Araceli Herrera ne cache pas son inquiétude pour les femmes les plus démunies. «Si les cliniques d’avortement ferment, nous allons perdre l’accès à de nombreux services de planning familial, aux moyens de contraception, etc.» dit-elle.