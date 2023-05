États-Unis – La Cour suprême, «c’est un pouvoir absolu qui corrompt absolument» Croisières sur un mégayacht, pris en charge de frais d’écolage. Les petits cadeaux accordés au juge Clarence Thomas par un milliardaire conservateur font scandale. Virginie Lenk

Le juge conservateur Clarence Thomas est soupçonné de corruption. AP/J.SCOTT APPLEWHITE

Juste une belle amitié sans renvoi d’ascenseur? Si le vénérable juge Clarence Thomas de la Cour suprême des États-Unis assure qu’il n’y a pas d’ambiguïté, il n’a pas dit non lorsque le milliardaire américain et magnat de l’immobilier Harlan Crow lui a proposé de prendre en charge les frais d’écolage de son petit-neveu. La note s’ajoute à une longue liste de «petits cadeaux» acceptés par le magistrat conservateur et révélés ces derniers mois dans les médias.