Succession d’Elise Buckle – La course à la Muni de Nyon se jouera sur un terrain miné La gauche devrait partir unie, alors que rien n’est acquis à droite. La campagne s’annonce difficile. Raphaël Ebinger

La bataille pour entrer à la Municipalité de Nyon va bientôt débuter. KEYSTONE/Martial Trezzini

Qui voudra s’installer dans le champ de mines de la politique nyonnaise? La question est sur toutes les lèvres depuis la démission d’Elise Buckle. Il est temps désormais de trouver la perle rare qui lui succédera dans une Municipalité sous pression, au sortir d’une crise institutionnelle hors norme et qui doit en plus encore gérer celle couvant dans son administration. Si le défi peut paraître intéressant, on a trouvé plus attractif comme job de rêve.