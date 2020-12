Élections communales 2021 – La course à l’Exécutif d’Aigle est enfin lancée Quatre des cinq municipaux actuels du chef-lieu du district se représentent. Christophe Boillat

La campagne des Municipales d’Aigle pour la législature 2021-2026 est lancée. Chantal Dervey

La campagne des Municipales de la ville d’Aigle pour la législature 2021-2026 aura mis plus de temps à voir le jour que dans d’autres villes du canton, mais ça y est, elle est lancée!

Actuel municipal, Jean-Luc Duroux est le premier à dégainer. Élu lors de la complémentaire visant il y a trois ans à remplacer le socialiste Piero Ruggiero, forcé à la démission, il se représente sans parti, toujours sous l’étiquette indépendante Démarche citoyenne. Il entend «se baser notamment sur mon expérience acquise au sein du collège».

Le PLR, qui compte 27 conseillers (sur 70) au parlement et trois municipaux, a dévoilé sa liste. Elle ne comprend pas l’actuel syndic Frédéric Borloz, qui a déjà annoncé dans nos colonnes qu’il ne se représentait pas. Les deux sortants et municipaux depuis 2011 Isabelle Rime et Grégory Devaud – qui fait figure de favori pour le poste de futur syndic – repartent pour un tour. Grégory Devaud est aussi député et a présidé le Grand Conseil.