Reportage au Burkina Faso – La Course de l’Escalade a bien eu lieu, mais en Afrique Gelée par le Covid-19, l’épreuve a trouvé refuge auprès de sa petite sœur africaine. La course à pied est universelle, la preuve en couleur. Pascal Bornand

Sous le panneau illustré du départ, copie de l’affiche de l’Escalade 2019, de jeunes concurrents s’élancent. OLIVIA BORNAND

La Course de l’Escalade a donc bien eu lieu, là-bas, au bout de la Nationale 2 qui mène à Ouahigouya. On est au Burkina Faso, au pays des hommes intègres et du poulet bicyclette. Loin des frimas helvétiques et du Covid-19 qui a gelé la 43e édition.

C’est là qu’André Buhler, ancien responsable du Tour du Canton, et sa femme, Chantal, ont créé et installé Bilifou Bilifou, une petite ONG qui fait des miracles en cultivant de la spiruline et en scolarisant plus de 1000 élèves dans son Lycée Jean Piaget. Là que ce passionné de peinture et de course à pied a eu l’idée, il y a cinq ans, de mitonner l’Escalade à la sauce burkinabée. Un pari un peu fou, au parfum d’hibiscus et de soumbala, une belle aventure humaine surtout.