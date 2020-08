Course à pied – La Course de l’Escalade n’aura pas lieu en 2020 Face au virus, les organisateurs capitulent. Faute de pouvoir faire respecter les règles de distanciation individuelle, ils ont décidé de reporter la 43e édition aux 4 et 5 décembre 2021. Pascal Bornand

Pas de départ en 2020. Masques et casques ne suffisent pas à se protéger du virus. Georges Cabrera

Jusque-là, elle avait résisté à tout, au ciel qui lui tombe sur la tête, à la neige, aux bourrasques de bise, à la pluie glaciale. Mais là, elle a trouvé plus fort qu’elle. Plus sournoise. La pandémie de Covid-19 et sa persistance ont eu raison de la Course de l’Escalade. Ce vendredi, son comité d’organisation n’a pas eu d’autre choix que de repousser sa 43e édition - prévue les 5 et 6 décembre - à des jours meilleurs. Elle aura lieu les 4 et 5 décembre 2021. «L’incertitude que la situation sanitaire fait planer sur les manifestations populaires de grande ampleur nous y oblige», indiquent-ils pour justifier une décision devenue inéluctable, prise en concertation avec les autorités municipales et cantonales.