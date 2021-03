Compétition aux Diablerets – La course de ski-alpinisme prend ses aises sur tout un mois La Diablerets 3D est annulée. Mais les compétiteurs pourront se mesurer jusqu’à Pâques grâce à un parcours chronométré. David Genillard

La 3D attire quelque 450 coureurs en temps normal. DR – Diablerets 3D

Alors que la peau de phoque vit une belle saison grâce à la pandémie, les amateurs de records ne seront pas totalement privés de compétition aux Ormonts. Le comité d’organisation de la Diablerets 3D et du Diablerets Trail Blanc a décidé de renoncer à l’événement sous sa forme habituelle, ce week-end. Mais la course, qui attire quelque 450 participants chaque année, aura bien lieu: un parcours chronométré a été aménagé, avec le soutien du Club alpin suisse. Il restera en place jusqu’à Pâques.

L’itinéraire part du pied de la nouvelle télécabine pour emmener les coureurs aux Mazots. «Le parcours passe habituellement par le domaine skiable, ce qui n’est pas possible cette année puisque la 3D est étalée dans le temps, explique son président, Philippe Nicollier. Un nouveau tracé via Tréchadèze a été prévu à la place.» L’endroit est connu des amateurs de ski de rando: un sentier sécurisé y est aménagé depuis plusieurs hivers.

Pour en profiter, il faudra télécharger l’application Timmy, qui permettra de se repérer sur le terrain et d’enregistrer sa performance. «L’avantage de cette solution est que les gens peuvent effectuer la course quand ils le souhaitent et le faire à plusieurs reprises pour améliorer leur temps», observe Philippe Nicollier.

Si l’installation de cellules de chronométrage sur des parcours de ski-alpinisme ou de course à pied n’est pas totalement nouvelle, la Diablerets 3D innove en ouvrant, en parallèle, une boucle de trail blanc ou trail sur neige, également chronométrée, entre le départ des installations, le col du Pillon et le village de Vers-l’Église.