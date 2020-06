Suisse – Course d’école du Conseil fédéral en 2 parties Le coronavirus impacte également la traditionnelle course d’école du Conseil fédéral. Catherine Berens

En 2019, le Conseil fédéral s’était arrêté dans le demi-canton de Nidwald (archives). KEYSTONE/archive

La traditionnelle course d’école du Conseil fédéral est aussi impactée par l’épidémie. Elle se déroulera en deux temps. Le gouvernement se rendra début juillet dans les Alpes bernoises. La deuxième partie est prévue pour cet automne.

Un porte-parole de la Chancellerie fédérale a confirmé vendredi à l’agence d’information Keystone-ATS ces informations parues sur nau.ch.

Au lendemain de sa dernière séance avant les vacances d’été, le Conseil fédéral se réunira jeudi 2 juillet pour discuter de la crise due au coronavirus. Il se rendra ensuite dans la région de Gantrisch pour une excursion. Le temps de dormir une nuit sur place et la première partie de la course d’école sera déjà terminée.

Le mystère plane sur la deuxième partie. Traditionnellement, les courses d’école du Conseil fédéral passent toujours par le canton d’origine du président. Les racines familiales de la présidente Simonetta Sommaruga sont au Tessin.

Des vacances en Suisse

Leur excursion dans les Alpes bernoises terminées, les conseillers fédéraux entameront ensuite leurs vacances. Selon les informations obtenues par Keystone-ATS, tous resteront en Suisse, suivant ainsi les conseils du ministre des Finances Ueli Maurer.

L’élu UDC est cependant le seul à ne pas avoir précisé où il se rendrait. Madame Sommaruga ira en Ukraine en juillet pour une visite présidentielle, mais passera ensuite le reste de l’été en Suisse. Au programme: un festival de musique à Meiringen (BE) et «profiter de la nature et de la culture», indiquent ses services. D’autres excursions sont également prévues en Léventine et au bord du lac de Neuchâtel, «avec des chaussures de randonnée et de bons livres».

( ATS/NXP )