Trail aux Diablerets – La course vaudoise qui scolarise des enfants népalais Depuis huit ans, l’Humani’Trail a permis d’ouvrir six écoles dans l’Himalaya. 1300 coureurs seront au départ de cet événement atypique. Pierre-Alain Schlosser

La beauté du paysage de l’Humani’Trail est à couper le souffle. VISUALPS/LDD

Samedi, quelque 1300 trailers seront au départ de l’Humani’Trail, une épreuve pas comme les autres qui allie course en montagne et solidarité. Lorsque les concurrents s’alignent sur les distances de 17 à 50 km, non seulement ils s’offrent un défi relevé, mais en plus ils font une action caritative en faveur des enfants de l’Himalaya.



Depuis 2013, le trail vaudois récolte des fonds pour permettre de scolariser une trentaine d’enfants népalais. Ainsi, grâce aux 300’000 francs récoltés, six écoles ont déjà pu être construites dans des zones défavorisées. L’un des lauréats du récent festival du film alpin (FIFAD), Tendi Sherpa, qui a gravi 13 fois l’Everest, a pu lui-même bénéficier du soutien de l’Humani’Trail pour un projet de reconstruction dans son village natal. Des Alpes à l’Himalaya, c’est bien une solidarité des montagnes qui s’est créée au fil des années, comme l’annoncent les organisateurs.