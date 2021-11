Éditorial - La couverture refuse de s’agrandir. Dont acte

DR

Pour faire boire un âne qui n’a pas soif, il n’y a pas trente-six solutions. Dès les premiers signes d’essoufflement de la plus grande campagne de vaccination de l’histoire, des autorités locales du monde entier ont tenté de faire mentir l’adage, rivalisant d’imagination pour augmenter la couverture vaccinale de leurs administrés contre le Covid-19.

Deux boîtes d’œufs frais dans la banlieue de Pékin, une chope de bière dans le New Jersey, des bons d’épargne en Virginie-Occidentale, ou même un petit pétard bien roulé à Washington, D.C. Au final, l’idée la moins originale – de l’argent contre une piqûre – s’est révélée être une des plus incitatives, comme l’a montré une récente étude publiée dans «Science».

La séduction à coups de cacahouètes? Une démarche très inhabituelle dans notre pays. Alain Berset aura vainement tenté de briser ce tabou au vu de l’importance de l’enjeu. Son bon de 50 francs offert à toute personne qui parviendrait à convaincre un proche de se faire piquer lui a valu une volée de bois vert intercantonale. Cette «moquerie non suisse», «contraire à l’éthique et à la solidarité», a donc fini à la poubelle.

Le dernier effort en date de la Berne fédérale pour conquérir les indécis – la fameuse Semaine nationale de la vaccination, qui a vu fleurir ces jours toutes sortes d’initiatives dans les cantons – touche à sa fin. Sur un maigre bilan.

Que d’énergie déployée pour quelques dizaines de vaccinés supplémentaires! Même si une manche levée, c’est toujours un pas de plus vers l’immunité collective, admettons-le, l’aquoibonisme nous gagne. Le supposé sabotage par des antivax des concerts gratuits de Stress, Sophie Hunger et Danitsa à Lausanne puis à Sion est la «clownerie» de trop (pour reprendre l’expression de notre président Guy Parmelin).

Grâce à ce présumé doigt d’honneur des antivax, le message est aujourd’hui on ne peut plus clair. Sauf à employer la contrainte, on ne fera pas plier le dernier tiers de la population. D’autant moins que les fronts se crispent à l’approche de la votation sur la loi Covid, créditée d’un oui massif dans les sondages.

Les autorités ont fait le maximum. Le moment est venu de se faire une raison: la Suisse restera la lanterne rouge européenne de la vaccination. N’en faisons pas une obsession et relevons la tête du guidon! Car, comme le rappelait il y a quelques jours, en pleine COP26, l’infectiologue militante Valérie D’Acremont, nous avons d’autres gros problèmes de santé publique sur le feu. En particulier ceux liés à la crise climatique.

