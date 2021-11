Éditorial - La Covid-lassitude

Le Conseil fédéral n’a pas osé intervenir avant la votation sur la loi Covid. Ni le lendemain. Il a dégainé les mesures ce mardi après-midi. Et il faut bien l’admettre: entre la montée d’Omicron et les chiffres inquiétants du variant Delta, les sept Sages ont raison de donner rapidement le la et éviter ainsi une cacophonie des cantons.

Pourtant, malgré le soutien de la population dans les urnes et son envie de mesures plus strictes, la lutte contre la cinquième vague s’annonce très particulière. Elle aura une composante psychologique beaucoup plus forte que les précédentes.

Comment se réjouir à l’idée de repasser par les mêmes étapes, de se retrouver suspendus aux annonces d’Alain Berset, de renoncer aux voyages ou encore de demander le pass sanitaire à la table de Noël? À l’idée de recommencer tout le tralala Covid, une grande lassitude touche une majorité d’entre nous.

«Nous pourrions bien être nos meilleurs ennemis lorsqu’il s’agira de tenir bon.»

Durant les dernières vagues, un retour rapide à la fameuse «vie d’avant» a permis à beaucoup de tenir le coup. Cette fois-ci, la motivation sera plus difficile à trouver. Nous pourrions bien être nos meilleurs ennemis lorsqu’il s’agira de tenir bon, d’appliquer les gestes barrières avec la même rigueur que le premier jour, de porter le masque à l’intérieur, d’accepter une troisième dose, voire un nouveau vaccin. Le plus difficile, pour le Conseil fédéral, sera de trouver les mots justes pour embarquer les 38% de citoyens qui ont glissé un non dans les urnes.

Pour garder un peu d’espoir, il faudra s’accrocher très fort à une nouvelle donne, celle de l’expérience acquise ces derniers mois. Nos autorités ont appris en gérant la crise du Covid. Elles ont expérimenté différentes stratégies. Les scientifiques et les chercheurs aussi ont fait du chemin. C’est grâce à la gestion mesurée des vagues précédentes que le peuple a dit oui dimanche. Même en maugréant derrière notre masque, il faudra choyer cette confiance ces prochaines semaines.

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.