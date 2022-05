Sociologie des enchères – La cravate d’Alain Berset à 3500 francs, qui dit mieux? Proposée aux enchères au profit de la Croix-Rouge, parmi une trentaine d’objets mis à disposition par des politiciennes et politiciens, la cravate du conseiller fédéral fait un carton. Christophe Passer

Simonetta Sommaruga et Alain Berset, le 16 mars 2020, à Berne, annonçant les mesures contre la pandémie: le ministre porte sa cravate bleu ciel. KEYSTONE/Anthony Anex

Voici une cravate bleu ciel, avec des reflets métallisés, sobre, quelque chose de très classique. On peut se demander si elle ne ferait pas plus d’effet avec un costume plus foncé que le gris d’autoroute adopté le 16 mars 2020 par le conseiller fédéral Alain Berset, en charge de la Santé.