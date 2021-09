Centre hospitalier neuchâtelois – La création d’une unité pour soigner l’anorexie a été demandée Une motion populaire a été acceptée ce mardi par les députés. Actuellement, les sites spécialisés se trouvent dans les cantons de Vaud et Genève.

Quand l’urgence devient vitale, le Réseau hospitalier neuchâtelois (RHNe) accueille des anorexiques pour tenter leur re-nutrition. (Photo d’illustration) KEYSTONE/Christian Beutler

Les députés neuchâtelois ont accepté mardi une motion populaire, munie de 143 signatures, demandant la création, dans l’un des centres hospitaliers du canton de Neuchâtel, d’une unité spécialisée dans la prise en charge des personnes atteintes de troubles du comportement alimentaire (TCA). Le texte a été approuvé par 87 oui, 9 non et 3 abstentions.

Actuellement, il est très difficile de se soigner dans le canton de Neuchâtel, où il n’existe plus d’unité de soins prenant en charge les TCA, comme cela se faisait auparavant à l’Hôpital de La Béroche. Les unités spécialisées sises dans les cantons de Vaud et de Genève offrent la priorité à leur population, si bien que les Neuchâtelois sont placés sur d’interminables listes d’attente, selon la motion.

«Quand l’urgence devient vitale, le Réseau hospitalier neuchâtelois (RHNe) accueille des anorexiques pour tenter leur re-nutrition, sans toutefois entreprendre un processus de soins visant une guérison, par manque de personnel spécialisé dans le domaine des TCA et par l’absence de mission liée à ces maladies», peut-on lire dans le texte.

Le Conseil d’État ne s’est pas opposé à la motion. Laurent Kurth a reconnu que «la prise en charge dans le canton n’est pas satisfaisante».

Deux lits ouverts

Si le canton n’envisage pas de créer une unité spécialisée dédiée de type Saint-Loup (VD), le Centre neuchâtelois de psychiatrie (CNP) et le RHNe sont en train de développer un concept de prise en charge multidisciplinaire. À part l’ambulatoire, deux lits seront ouverts à Préfargier au sein du CNP.

Le concept prévoit aussi la sensibilisation des médecins généralistes et une articulation avec les professionnels de Saint-Loup. «On fera aussi la lumière» sur la possible attente des Neuchâtelois et on examinera au besoin la convention avec Saint-Loup, a ajouté le conseiller d’État.

ATS

