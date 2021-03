Réussite vaudoise sur Fribourg – La crèche Little Green House va essaimer à Domdidier La Commune de Belmont-Broye mettra du terrain à disposition pour accueillir un jardin d’enfants conçu par Barbara Lax, tels qu’ils existent déjà sur Vaud. Sébastien Galliker

Après s’être implantée sur Vaud, Genève et Zurich, la crèche plurilingue et proche de la nature Little Green House s’installera à Domdidier, dès 2022. ©Little Green House

«Notre philosophie intéresse la commune et nous sommes ravis de découvrir un nouveau canton.» Créatrice des jardins d’enfants privés Little Green House, Barbara Lax se réjouit de découvrir prochainement la législation fribourgeoise du côté de Domdidier. Lundi, le Conseil général de Belmont-Broye a accepté (35 oui, 19 non et 2 abstentions) de mettre une parcelle de 2252 m² à disposition de la société qui propose plus de 400 places de garde sur l’arc lémanique et à Zurich.

D’ici début 2022, la crèche plurilingue et proche de la nature pourra y ériger une garderie modulaire, bâtie sous la conduite de l’entreprise spécialisée Erne Holzbau. Le site disposera de 52 places, dont 23 seront réservées aux familles de Belmont-Broye par convention. «Cette solution est intéressante pour toutes les parties. L’administration ne s’occupera que de refacturer la part des parents de la commune, mais nous ne nous occuperons ni du fonctionnement ni du personnel», sourit Anita Moullet, conseillère communale chargée du dossier.

La mise à l’enquête est prévue pour ce printemps et il faudra compter huit semaines pour assembler les modules dès la réception du permis de construire. «L’emplacement est idéalement centré, proche de l’école primaire, de la place de jeux, de l’accueil parascolaire et du futur parking de la Vy d’Avenches», relevait l’Exécutif dans son message.

Pas l’unanimité

Pour Belmont, la facture des 23 places devrait coûter 330’000 francs en 2022, pour autant que le taux de remplissage soit de l’ordre de 70%. Le montant devrait ensuite baisser à 195’000 quand le taux sera proche des 100% d’utilisation.

Si le dossier d’une crèche est sur la table de l’Exécutif depuis de longues années, cette convention a toutefois fait discuter dans les travées. PLR et UDC ont notamment soulevé des questions sur la grille tarifaire, l’absence d’offres comparatives ou d’étude de réaffectation de locaux. Sans succès toutefois.