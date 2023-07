Un été au Zénith (21/41) – La crème solaire parfaite n’existe pas encore Protection, facilité d’utilisation, filtre sans danger… Impossible de cocher toutes les cases. Du coup, on fait des concessions et on adapte son comportement. Thérèse Courvoisier

«Bronzer n’est pas sain!» Articulé de manière légèrement provocatrice, le rappel du dermatologue et spécialiste FMH Daniel Perrenoud vient en guise de préface à un entretien tout en nuances. «Il ne faut pas oublier que la peau qui brunit est un mécanisme de défense contre l’agression du soleil. L’époque de Coco Chanel où être bronzé était un signe de richesse et de bonne santé est révolue. Malheureusement, aujourd’hui, le «sea, sex and sun» n’est plus de mise. Ou alors seulement en adoptant un comportement adapté. Mais, selon moi, il ne faut pas non plus aller dans l’autre extrême et considérer le soleil comme un ennemi absolu.»

La prise de conscience est réelle: les gens se protègent davantage contre le soleil, notamment avec la peur du cancer de la peau. Ils le font aussi pour des raisons esthétiques, quand les taches brunes se mettent à apparaître là où un bronzage doré a brillé tout l’été. «Une grande partie de ma patientèle est composée de personnes âgées entre 50 et 80 ans qui viennent me voir pour des dommages causés à une époque où on s’exposait beaucoup plus à cause d’une méconnaissance du problème, explique le praticien lausannois. Il est vrai que l’exposition répétée tout au long de la vie est le facteur principal du vieillissement cutané. Il n’y a qu’à comparer les faces externes et internes de vos bras pour en avoir une preuve évidente. Aujourd’hui, on est conscients des effets du soleil, mais il y a une tendance à le diaboliser. Or le soleil peut aussi être bénéfique sur le moral, il encourage les activités en plein air qui sont très bonnes pour la santé. Il ne faudrait donc pas non plus totalement s’en priver.»

Un comportement ne se vend pas

Qu’est-ce qui se passe alors? Certains, influencés par les messages de prévention, mais aussi par les publicités, protègent à bon escient leurs enfants de la tête aux pieds avec des lunettes à soleil, casquette avec protège-nuque et tenue de bain anti-UV, mais se contentent d’une application basique de crème solaire pour eux-mêmes en début de journée. «C’est tout le paradoxe: les gens ont l’impression de faire tout juste, alors que la meilleure protection contre le soleil, c’est d’adopter les bons comportements, reprend le Dr Perrenoud. Simplement, un écran solaire se vend, mais un comportement ne se vend pas!»

La météo des UV Il n’y a pas que la pluie et le beau temps sur le site www.meteosuisse.ch. On y trouve également les taux des différents pollens – les allergiques le savent bien - mais aussi les index UV dans tout le pays. L’index UV est tout simplement un indicateur de l’intensité du rayonnement UV du soleil. MétéoSuisse calcule tous les jours la prévision de l’index UV pour les différentes régions de Suisse et pour des altitudes différentes. Elle indique l’intensité maximale du rayonnement UV à laquelle il faut s’attendre entre 11 et 15 heures. Une première prévision de l’index UV est disponible la veille et mise à jour le lendemain matin. On peut ainsi préparer de manière précise ses sorties et adapter ses horaires en fonction du code couleur sur la carte.

Le spécialiste plaide lui aussi coupable: grand amateur de balades en montagne, il lui est arrivé de rentrer avec des coups de soleil sous le nez ou sous le menton, ou d’avoir eu le dos rougi après avoir observé les fonds marins lors d’une sortie de snorkeling. «Il faut être attentif aux heures d’exposition, mais aussi à son environnement, convient-il. En montagne comme au bord de la mer, la réverbération est dangereuse et le soleil nous brûle sans que nous nous en rendions vraiment compte. Dans le premier cas, j’aurais dû appliquer ma crème sous mon nez, mes oreilles et mon menton, avec un facteur maximal, qui doit servir quand on ne peut pas se protéger autrement, et dans le deuxième, j’aurais dû enfiler un maillot à longues manches anti-UV. »

C’est quoi mon «capital soleil» ?

Difficile de rattraper ce genre de bêtise, et les écarts s’additionnent dans le temps. À chaque exposition, on tape dans notre «capital soleil», qui est très différent d’une personne à l’autre. «Le capital soleil, c’est la quantité de rayonnements ultraviolets que notre peau peut tolérer avant de s’endommager de manière irréversible, explique le Dr Perrenoud. Dès qu’on s’expose, on accélère le vieillissement par le biais du stress oxydatif qui est nocif pour nos cellules. Le collagène se fragmente, le taux d’élastine se met à baisser, la peau s’affine et devient fragile, ridée, tachetée… Ce capital soleil, qui se calcule sur toute une vie, est très variable d’une personne à l’autre. Il dépend de notre ADN et de notre type de peau. Ce sont d’ailleurs eux aussi qui devraient dicter notre comportement. Je ne suis pas certain que se protéger toute l’année avec un SPF 50 soit une bonne idée pour tout un chacun. Il vaut mieux tenir compte de son risque particulier et agir avec bon sens.»

On s’expose moins et mieux Comportement Dans les pays comme la Suisse, plus de 80% de l’exposition au soleil se fait sur les deux ou trois semaines des vacances d’été. C’est pendant ces moments qu’il faut être particulièrement attentif. Et ce n’est un secret pour personne: le soleil est le plus fort lorsqu’il est à son zénith, donc aux environs de 13h dans nos régions. Il faudrait donc éviter de s’exposer trois heures avant (dès 10h) et trois heures après (jusqu’à 16h) et donc privilégier l’ombre en milieu de journée ou alors porter un chapeau et des vêtements protecteurs si possible de couleur claire.



Indice de protection La tendance est à la hausse et c’est tant mieux. Idéalement, il est conseillé de choisir un indice SPF 50+ avec le logo de protection UVA. Ces normes sont calculées en laboratoire avec une quantité de produit bien plus généreuse que dans la vraie vie (2 mg par cm2 de peau, donc environ 30 g pour le corps entier). Si on en mettait autant, notre tube ou flacon serait vidé après quelques jours de plage. Attention aussi à bien regarder que votre protection solaire ne contienne pas d’autobronzant si vous n’en voulez pas. De plus en plus de marques en proposent.



Type de filtre Minéral contre chimique, c’est le match du moment. Le filtre minéral (aussi appelé filtre physique) est principalement composé d’oxyde de zinc ou de dioxyde de titane. Il agit comme un miroir et reflète les rayons du soleil. C’est pour cela qu’il est plus épais et laisse une traînée blanche sur la peau, ce qui retient beaucoup d’utilisateurs. Réputé plus sain, il est plébiscité par les parents pour protéger la peau fragile des petits enfants. Les filtres chimiques sont composés de mélanges de substances. Ils absorbent et convertissent les rayons UV principalement en chaleur. Plus gras au toucher, ils sont aussi plus hydratants. Côté protection de l’environnement, préférer les filtres minéraux sans nanoparticules, mais méfiez-vous des logos qui sont parfois seulement du marketing.



Facilité d’utilisation Si une protection solaire est collante, difficile à étaler, sent mauvais ou peine à être extraite de son tube, personne ne l’utilisera et les marques le savent. Elles rivalisent ainsi d’imagination aussi bien au niveau de la forme galénique (brume, liquide, huile, gel, lait ou crème), du packaging (tube, spray, aérosol) que de l’odeur (parfum neutre, parfum signature de certaines marques, parfum de monoï qui rappelle les îles) avec un seul but: vendre. Évidemment, il faut choisir une protection solaire que vous aimez utiliser, et vos enfants aussi (les aérosols sont vivement déconseillés, puisqu’ils laissent en suspension un produit qui n’est pas fait pour être inhalé). Mais quel que soit votre choix, il faut se tartiner avec application, vingt minutes avant l’exposition et de manière systématique. Et on n’hésite surtout pas à répéter l’opération plusieurs fois au cours de la journée, surtout si on se baigne.

