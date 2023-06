Interview de la cheffe de Fedpol – «La criminalité organisée est beaucoup trop confortable en Suisse» Nicoletta della Valle, directrice de Fedpol, lutte contre les organisations criminelles avec des moyens et un pouvoir limités. Depuis des années, elle appelle à l’action, surtout contre les mafias italiennes. Marie Parvex

Nicoletta della Valle nous reçoit dans les locaux de Fedpol, à Berne. Cela fait neuf ans qu’elle dirige la police fédérale. MARCO ZANONI

Dans la petite salle de conférence, les stores sont baissés. On s’installe autour d’une table noire, haute et étroite, à laquelle on reste debout. Nicoletta della Valle, directrice de Fedpol depuis 2014, nous reçoit dans les étages du siège de la police fédérale, à Berne, un grand bâtiment moderne en béton. Elle répond à nos questions, derrière un petit écran tactile vertical sur lequel elle consulte ses notes.