Cet hiver, faute d’électricité ou de gaz, des entreprises risquent de devoir fermer, on parle d’arrêter les remontées mécaniques, de pénuries temporaires, de baisser la température de nos logements. Les factures de chauffage et d’électricité vont prendre l’ascenseur et on évoque même un black-out. Le danger est simplement énorme pour notre pays. Face à cet immense défi systémique, à quoi a-t-on assisté cet été? À un débat digne d’une cour d’école et indigne des enjeux. Les derniers débats au Grand Conseil vaudois, où les esprits s’échauffent, en sont la parfaite illustration.

Les uns accusent les écologistes d’avoir bloqué des projets éoliens ou la surélévation de barrages pour défendre le paysage, des batraciens ou des mouches et, par ailleurs, d’avoir un agenda caché fait de décroissance et d’une vision anticapitaliste d’un autre temps. On leur reproche leur vision «ni éoliennes, ni nucléaire, ni barrages».

«Tout le monde a une part de responsabilité. Vous et moi compris.»

L’autre bord reproche aux partis conservateurs d’avoir, premièrement, été climatosceptiques et, dans un deuxième temps, de n’avoir pas vraiment soutenu la transition énergétique ou d’avoir empêché de donner les moyens de la réussir. Ils restent nostalgiques du gaz - grand producteur de CO 2 - ou du nucléaire, une énergie dangereuse, plus chère que le renouvelable et très intermittente, comme la France nous le prouve.

C’est la faute du Conseil fédéral, du Conseil national, du Grand Conseil ou encore du peuple qui n’a pas voté telle ou telle loi. Si les responsabilités sont partagées, la question est de savoir s’il vaut la peine de rechercher un coupable idéal – comme par hasard toujours de l’autre bord politique – et s’il ne serait pas plus utile d’être axé sur les solutions. Tout le monde a une part de responsabilité. Vous et moi compris.

Les politiques doivent prendre la mesure du danger et très rapidement mettre en place les conditions-cadres pour réussir le tournant énergétique en modifiant les lois et règlements qui lui font obstacle et en accordant des moyens à la hauteur du défi.

Les associations écologistes doivent arrêter de bloquer par idéologie décroissante tous les projets renouvelables qui arrivent à maturité.

Les industriels doivent accélérer leurs efforts pour une gestion plus efficiente de l’énergie disponible, ne serait-ce que pour faire baisser leur facture.

Nos comportements individuels doivent s’adapter, dans notre habitat comme dans nos loisirs ou notre travail.

Un pour tous, tous pour un

Dans ce contexte dangereux pour notre économie et le fonctionnement de notre pays, désigner des coupables me semble inutile, puéril et nuisible. Ce n’est qu’ensemble que nous pourrons réussir à passer cet hiver (et les prochains) sans trop de dégâts pour notre économie et notre bien-être, pas en se divisant. «Un pour tous, tous pour un» n’est pas la devise de la Suisse pour rien. À gauche comme à droite, il est grand temps de s’en rappeler et de la mettre en pratique, dans notre canton également.

David Vogel Afficher plus Député Vert’libéral

