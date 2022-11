Finances communales – La crise et la guerre pèsent sur le budget de Gland Le conflit en Ukraine et la flambée des prix de l’énergie ont des répercussions sur les charges communales. Le déficit prévu se monte à 3,3 millions. Yves Merz

Gilles Davoine, municipal en charges des Finances à la Ville de Gland. VANESSA CARDOSO

Depuis qu’il est en charge des Finances à la Ville de Gland (2016), Gilles Davoine n’avait jamais connu un budget aussi déficitaire que celui qui est prévu pour 2023. Sur un total de 78 millions, l’excédent de charges se monte à 3,3 millions. «Ce qui reste raisonnable, d’autant plus que la marge d’autofinancement a certes diminué de 4,27 millions au budget 2022 à 1,94 million, mais reste positive», a-t-il commenté lors de la conférence de presse.

Le municipal explique cette situation par un triple effet négatif: la hausse des prix et des matières, la mécanique d’indexation des salaires au renchérissement du coût de la vie, qui augmentera la masse salariale, et le resserrement de la politique monétaire, avec, comme corollaire, la hausse des taux d’intérêt, donc des charges financières.

Par ailleurs, le budget 2023 est marqué par une hausse des recettes fiscales des personnes morales et des personnes physiques. L’arrivée de nouveaux habitants fin 2022 et en 2023 dans le quartier de La Combaz va contribuer à renforcer les revenus par l’impôt. La Municipalité mise sur une croissance de la population de 3,3% (+444 personnes) en 2022 et de 5,1% (+700 habitants) en 2023. Au mois de septembre dernier, les recettes des personnes physiques étaient inférieures de 1,14 million au budget.

«Dans cette période de crise économique, le rôle d’une collectivité publique est d’être anticyclique. Nous avons le devoir de soutenir l’économie.» Gilles Davoine, municipal des Finances à la Ville de Gland.

Ce déficit budgétaire ne va pas freiner les investissements de la Ville de Gland. «Dans cette période de crise économique, le rôle d’une collectivité publique est d’être anticyclique. Nous avons le devoir de soutenir l’économie.» Hormis les préavis déjà votés, l’Exécutif ne va donc pas renoncer à ses projets de financement classés en priorité une, notamment pour les aménagements complémentaires au centre sportif, pour l’extension du bâtiment des pompiers, pour la surélévation du collège de Grand-Champ et pour la plage de la Falaise.

