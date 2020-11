Situation sanitaire – La crise n’épargne pas l’hôtellerie de luxe Le Royal Savoy ferme ses portes jusqu’en décembre pour limiter les pertes. Le Fairmont Montreux Palace fait de même. Antoine Hürlimann

La mesure vise à minimiser les charges d’un établissement qui tourne au ralenti. KEYSTONE

L’hôtel Royal Savoy, l’un des trois palaces de Lausanne, ferme temporairement ses portes. Cette mesure, révélée dimanche matin par la RTS, a pour objectif de minimiser les charges d’un établissement qui tourne au ralenti en raison de la crise du nouveau coronavirus.

Sur son site internet, le cinq-étoiles écrit qu’il espère rouvrir début décembre «en fonction des décisions des autorités et l’évolution de la situation». Ses employés ont été placés au chômage technique, détaille l’ATS.

Toujours selon nos confrères, les deux autres établissements de luxe de la capitale vaudoise, le Beau-Rivage et le Lausanne Palace, restent ouverts. En revanche, un autre cinq-étoiles du canton, le Fairmont Montreux Palace, annonce lui aussi sur internet qu’il a suspendu toutes ses activités depuis le 5 novembre et jusqu’en décembre au moins. L’hôtel Royal Savoy, qui assure que la sécurité et la santé des clients sont ses priorités, n’a pas répondu à nos sollicitations dimanche après-midi.