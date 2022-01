Risques pour le monde en 2022 – La crise sanitaire débouche sur une crise sociale D’après les experts du Forum économique mondial, la volatilité de la reprise postpandémie pourrait se faire au détriment des plus pauvres. Olivier Wurlod

« L ’ accès aux vaccins et la reprise économique inégale qui en résulte risquent d ’ aggraver les fractures sociales (ici à Bangkok en Thaïlande) et les tensions géopolitiques » , s’alarme le WEF. AFP

«Les perturbations sanitaires et économiques sont en train d’aggraver les clivages sociaux. Elles créent des tensions au moment où la collaboration au sein de nos sociétés s’annonce fondamentale pour permettre une reprise mondiale plus homogène et rapide», alerte le Forum économique mondial (WEF) dans son dernier rapport sur les principaux risques qui menacent le monde en 2022.