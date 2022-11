Qatar 2022 – La Croatie élimine un bon Canada Les vice-champions du monde ont fait le travail, dans le groupe F du Mondial 2022 de football, en battant les Canadiens (4-1) au terme d’une partie endiablée. Robin Carrel

Andrej Kramaric a fait parler sa science des derniers mètres. AFP

La sélection dirigée par Zlatko Dalic a bien réagi après une entame de match ratée, face à d'enthousiasmants Canadiens. Ils se sont ainsi offert un petit matelas de sécurité pour la suite de la compétition. Lors de la troisième journée de la phase de poules, ils pourront en effet se contenter d'un match nul contre la Belgique pour se qualifier en huitièmes de finale. Les joueurs de John Herdman, eux, sont déjà éliminés, après avoir rêvé à l'exploit pendant une bonne demi-heure et sans jamais lâcher l'affaire ensuite.

Les Croates ne pouvaient pas dire qu'ils n'étaient pas prévenus. Les Nord-Américains avaient largement dominé les Belges en ouverture de tournoi, mais n'avaient pas été récompensés au tableau d'affichage (0-1). Ce dimanche, ils ont enfin marqué leur premier but au cours du tournoi planétaire et il ne leur a fallu que 68 secondes pour le faire. Un centre parfait de Tajon Buchanan est arrivé sur la tête d'Alphonso Davies, qui a marqué le 1-0 comme l'histoire du «soccer» dans son pays. Mais les vice-champions du monde de 2018 sont faits d'un autre bois que les troisièmes de la dernière campagne de Russie.



Les joueurs au maillot à damier ont dû attendre la 35e et une frappe de Marko Livaja pour se montrer dangereux de manière «légale» - un but d'Andrej Kramaric avait été annulé un peu plus tôt à cause d'un hors-jeu. Ils ont fini par trouver la faille par ce même attaquant d'Hoffenheim, d'un joli tir du gauche (36e), alors que les Canadiens n'arrivaient plus à ressortir proprement le cuir depuis de longues minutes. Huit minutes plus tard, Livaja a complètement fait redescendre les «Rouges» (en noir ce dimanche) de leur nuage. L'ancien joueur de Lugano, il y a plus de dix ans, a transformé une jolie tentative au ras du sol depuis l'entrée des seize mètres.



La réaction canadienne du début de seconde période a fait long feu. Jonathan Osorio a d'abord vu sa frappe de 20 mètres frôler la lucarne de Dominik Livakovic (49e), avant que le portier croate ne claque un tir puissant de Jonathan David. Mais Kramaric était en feu ce soir-là. Le buteur a certes été frustré par le gardien Milan Borjan à la 56e, mais il s'est vengé en faisant parler sa science dans la surface de réparation et en marquant tout en maîtrise le No 3 un quart d’heure plus tard. Suffisant pour mettre un terme à une des belles histoires de ce début de Coupe du monde. Le 4-1 signé Lovro Majer était d’ailleurs presque de trop (93e).

Robin Carrel est journaliste au Sport-Center depuis 2018, après avoir évolué sous les couleurs de 20 minutes et de l'agence Sportinformation. Il suit principalement le football, le cyclisme et le freestyle sur neige. Plus d'infos @RobinCarrel

