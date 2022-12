D'un côté, une équipe de Croatie qui, sans avoir été brillante, a pu compter sur ses individualités et sa force de caractère pour parvenir jusqu'ici. Après avoir peiné pour s'extirper hors du Groupe F (nul contre le Maroc, victoire contre le Canada et nul contre la Belgique avec des manqués incroyables côté belge de Lukaku en fin de match), la formation au damier a du attendre les tirs au but pour éliminer le Japon et le grand favori brésilien. En demi-finale, la marche était trop haute pour Modric et ses coéquipiers qui ont buté sur l'Argentine (3-0).