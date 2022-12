Qatar 2022 – La Croatie passe le Japon aux tirs au but Les Croates ont eu besoin des penalties pour sortir les Japonais (1-1 ap, 3-1 tab), en 8e de finale du Mondial 2022 de football. Ils affronteront en quart le Brésil ou la Corée du Sud. Robin Carrel

Ivan Perisic a eu fort à faire face à la défense japonaise. AFP

Japonais et Croates n’avaient pas réussi à se départager au terme du temps réglementaire et de la prolongation, malgré des buts de Daizen Meda (43e) et d'Ivan Perisic (55e). Lors des tirs au but, Takumi Minamino a raté le premier envoi, butant sur le portier Dominik Livakovic. Sur le deuxième envoi, Kaoru Mitoma a fait de même, face au dernier rempart du Dinamo Zagreb. Pareil pour Maya Yoshida sur le quatrième essai.

Les Croates, eux, ont échoué sur leur troisième envoi signé de l'ancien Luganais Marko Livaja. Ce sont donc ces derniers qui affronteront le Brésil ou la Corée du Sud en quart de finale.

*** développement suit.

Robin Carrel est journaliste au Sport-Center depuis 2018, après avoir évolué sous les couleurs de 20 minutes et de l'agence Sportinformation. Il suit principalement le football, le cyclisme et le freestyle sur neige. Plus d'infos @RobinCarrel

