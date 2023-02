Démographie vaudoise – La croissance de la population a légèrement fléchi en 2022 La population résidante permanente est en hausse de 0,9%, soit une augmentation un peu moins élevée que celle de l'année précédente.

La population du canton de Vaud a augmenté de 7400 habitants l'année dernière, à 831'300 personnes (photo symbolique). KEYSTONE/CHRISTIAN BEUTLER

La croissance démographique du canton de Vaud a légèrement ralenti l’année dernière. La population résidante permanente atteignait 831’300 personnes à fin 2022, en hausse de 0,9% ou 7400 personnes sur un an, soit une augmentation un peu moins élevée que celle de l'année précédente (+1,1%).

Les flux migratoires sont le moteur de la croissance démographique du canton. La progression a été plus forte pour la population étrangère (+1,2%) que pour la population suisse (+0,8%), a communiqué mardi l’Etat de Vaud. La population de nationalité étrangère représente 33% de la population vaudoise. Le canton est particulièrement attractif de par sa situation économique favorable et son pôle de formation important, souligne le communiqué.

Deux tiers des personnes de nationalité étrangère résidant dans le canton sont originaires d’un pays de l’Union européenne et de l’Association européenne de libre-échange. Les communautés les plus importantes sont la communauté française, en hausse (56'800) et la communauté portugaise, en recul (53'400). Suivent les communautés italienne, espagnole et kosovare.

Vieillissement

La part des personnes âgées se renforce tandis que celle des jeunes décline et le phénomène s’accélère. En 2022, c’est l’effectif des 80 ans et plus qui a le plus augmenté (+3,3%). Le vieillissement serait encore plus marqué sans l’immigration: l’essentiel des personnes arrivant dans le canton sont des adultes en âge de travailler et d’avoir des enfants et qui, pour la plupart, quitteront le pays avant la retraite.

Même si elle reste positive, l’évolution démographique du canton a été plus modérée au cours des dernières années que durant la période de forte croissance observée entre 2007 et 2016, rappelle le Canton.

ATS/CBD

