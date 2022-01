Économie vaudoise – La croissance ralentit mais reste dynamique La hausse du produit intérieur brut (PIB) devrait s’inscrire à 3,6% en 2022.

Au niveau des branches, après un rebond dynamique largement partagé en 2021, la reprise devrait se poursuivre pour la majorité d’entre elles en 2022. Dans la construction en revanche, une stagnation est attendue cette année et l’an prochain (photo symbolique). Keystone/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Après un fort rebond en 2021, avec une croissance de 4,5%, l’économie vaudoise perd un peu de son élan. La hausse de son produit intérieur brut (PIB) devrait s’inscrire à 3,6% en 2022, un rythme solide, mais en repli en raison de la baisse de régime de la conjoncture mondiale, des perturbations des chaînes logistiques et de la dégradation de la situation sanitaire sur le plan mondial depuis le début de l’année.

Selon les dernières prévisions de l’Institut d’économie appliquée de l’Université de Lausanne (CREA), la croissance pourrait à nouveau fléchir en 2023, à 1,9%, indique-t-il mercredi dans un communiqué, en collaboration avec l’État de Vaud, la Banque Cantonale Vaudoise (BCV) et la Chambre vaudoise du commerce et de l’industrie (CVCI).

Le degré d’incertitude reste très élevé, à court terme notamment, l’évolution de la situation en lien avec la propagation du variant Omicron étant difficile à anticiper, souligne-t-il.

Sur le plan suisse, les prévisions du Secrétariat d’État à l’économie (SECO) portent sur une hausse du PIB de 3,3% en 2021, de 3% en 2022 et de 2% en 2023. Avec une croissance estimée à 4,5% l’an dernier, à 3,6% cette année et à 1,9% l’an prochain, le canton de Vaud se compare ainsi favorablement, selon le CREA.

Stagnation dans la construction

Au niveau des branches, après un rebond dynamique largement partagé en 2021, la reprise devrait se poursuivre pour la majorité d’entre elles. La chimie-pharma ainsi que les activités immobilières et les services aux entreprises devraient afficher une forte croissance (plus de 2%) cette année comme l’an prochain.

L’hôtellerie-restauration est dans la même situation, reflétant un rattrapage progressif malgré des obstacles toujours présents, après un effondrement de l’activité en 2020. Dans le commerce, dans les transports et les communications, ainsi que dans les services publics et parapublics, une activité en forte croissance est attendue en 2022, puis un fléchissement et une croissance modérée (de 0,5% à 2%) en 2023.

Après une forte croissance cette année, un repli modéré (entre -0,5% et -2%) est possible l’an prochain dans l’industrie des machines et l’horlogerie. À l’inverse, après une stagnation (évolution entre -0,5% et + 0,5%) en 2022, les services financiers pourraient connaître une croissance modérée en 2023. Dans la construction, une stagnation est attendue cette année et l’an prochain.

Le PIB vaudois est publié quatre fois par an. La BCV, l’État de Vaud et la CVCI ont mandaté le CREA pour le calculer.

ATS

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.