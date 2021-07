Météo exécrable – La crue met des bâtons dans les cannes de tous les pêcheurs Les pêcheurs amateurs du lac de Neuchâtel sont privés de sortie et le camp organisé pour les jeunes a dû revoir largement sa copie. Frédéric Ravussin

Les bateaux de pêche des membres de L’Écaille ne sortiront pas sur le lac de Neuchâtel jusqu’à nouvel avis. JEAN-PAUL GUINNARD

Si les pêcheurs professionnels préfèrent prendre leur mal en patience, les pêcheurs amateurs n’ont pas eu le choix de remiser, pour quelques jours en tout cas, leurs cannes et leurs canots. Vendredi matin en effet, les autorités cantonales vaudoises, fribourgeoises et neuchâteloises ont décidé d’interdire la navigation aux particuliers et au trafic touristique en conséquence de l’importante crue enregistrée sur les lacs de Neuchâtel et de Morat.

L’Écaille, la Société des pêcheurs amateurs du Haut-Lac de Neuchâtel, basée à Yverdon, a ainsi dû renoncer à son traditionnel tour du lac, qu’il effectue chaque été sur deux jours. «Au vu du niveau qui ne cessait de monter, on avait anticipé cette décision. On la comprend, même si elle nous prive de moments qui sont rares, surtout pour ceux qui, comme moi, ne sont pas à la retraite», relève le président, Pascal Romerio.