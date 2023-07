Un été au zénith (9/41) – La cuisine du soleil n’a pas besoin de chichi La gastronomie méditerranéenne s’appuie sur beaucoup de légumes frais et donc goûteux pour des plats simples. Exemples. David Moginier

«La cuisine du soleil, c’est une cuisine fraîche, de saison, colorée. C’est surtout une cuisine de partage.» Mehdi Lograda, patron du restaurant Obeirut, à Lausanne, défend sa gastronomie libanaise en particulier et la méditerranéenne en général. «Au Sud, les gens sont souvent plus pauvres qu’au Nord. Ils font donc avec ce qu’ils ont. Et, de peu de choses, ils ont fait des plats magnifiques.» Le grand chef italien Gualtiero Marchesi allait plus loin quand il affirmait que «si les gens du Nord font une cuisine plus compliquée, c’est parce qu’ils n’ont pas de soleil.»

«Plus on descend l’Italie, confirme Carlo Crisci, de la Fleur de Sel, à Cossonay, plus les recettes se simplifient. Passé Rome, on est dans une cuisine de produits, dépouillée, comme les pâtes aglio e oglio, par exemple. Les gens se contentaient de moins parce que les ingrédients sont savoureux, gorgés de soleil. Il y a moins de transformation parce que tout a naturellement du goût.»

Cuisine joyeuse

«C’est une cuisine joyeuse, pleine de saveurs et de couleurs», dit Stéphane Nogueira, du Café du Tilleul, à Senarclens. Le chef, élevé au centre du Portugal, se rappelle avec émotion le pays de cocagne où vivait sa famille. «Nous avions des légumes, des fruits, un peu de bétail, des oliviers. Les saisons, là-bas, sont très différentes d’ici. On y fait donc moins de conserves, on mange frais des ingrédients juste cueillis. Tenez, on allait au potager prendre un concombre, on le lavait, on le coupait en quatre, un peu de gros sel et on le mangeait. Les tomates aussi. Les oignons étaient beaucoup plus doux.»

«La cuisine du soleil, c’est aussi une cuisine basée sur beaucoup d’herbes fraîches, chez nous du sumac, du thym sauvage, par exemple, relève Mehdi Lograda. On va simplement chercher la quintessence du produit, qu’il s’agisse de persil ou d’aubergine, en cherchant la meilleure cuisson, sans complication. Ça me fait un peu penser à la cuisine japonaise, ce côté très droit, dépouillé, sans artifice.»

Cuisine végétale

«C’est une gastronomie beaucoup plus végétale, continue Carlo Crisci. On a peu d’animaux, des poissons au bord de la mer, deux cochons, trois agneaux. Mais la base, ce sont les pâtes, le riz, les légumes et les fruits. Et l’huile d’olive», sourit celui qui en produit dans le sud de l’Italie. Au soleil, on veut manger léger parce qu’il fait chaud. «Prenez un risotto milanais, on va y trouver du beurre, du mascarpone. Au sud, on va le monter à l’huile d’olive, c’est beaucoup plus sain, et c’est une huile qui sert de révélateur, d’exhausteur de goûts.»

Plus sain, le régime crétois et méditerranéen en général? Les diététiciens l’ont reconnu, grâce à l’emploi de cette huile d’olive riche en acides gras mono-insaturés – du bon gras, quoi! – grâce à tous ces fruits et légumes préparés simplement et qui peuvent conserver leurs nutriments, grâce à la quantité limitée de viande rouge et de produits laitiers, grâce aussi au pain, aux céréales et aux légumineuses.

Les recettes ensoleillées de trois grands chefs

Nous avons demandé à trois chefs de renom de nous fournir ci-dessous une recette typique de leur cuisine ensoleillée. Bon appétit.

Le baba ganousch d’Alan Geaam

Le chef libanais a eu sa première étoile à Paris. Ouvert, autodidacte et hyperactif, il conseille également le Obeirut lausannois et a ouvert un restaurant éphémère au Montreux Palace cet été.

Pour le caviar d’aubergines: 4 aubergines, 70 ml d’huile d’olive, 80 ml de jus de citron, 240 g de tahine (purée de sésame), 60 ml de yaourt à la grecque, 4 g de fleur de sel. Pour la salade: 1 aubergine, 40 ml d’huile d’olive, 60 ml de mélasse de grenade, 20 feuilles de coriandre, 3 pincées de fleur de sel. Pitas frits (option): 4 pitas, 300 g d’huile friture, 2 pincées de fleur de sel. Pour le dressage: 30 graines de grenade, 30 ml d’huile d’olive, feuilles de coriandre.

Le caviar: Préchauffez le four à 210 °C. Piquez les aubergines avec la pointe d’un couteau. Arrosez-les de 2 cs d’huile d’olive, glissez-les dans le four et faites-les dorer pendant 20 min. Profitez-en pour réaliser la salade d’aubergines (voir ci-après). Sortez les aubergines du four et passez-les sous la flamme d’un chalumeau pour terminer leur cuisson et griller leur peau, qui ainsi s’enlèvera plus facilement. Pelez les aubergines, puis écrasez la chair avec une fourchette. Ajoutez le jus de citron, la crème de sésame, le yaourt et le reste d’huile d’olive. Salez et mélangez.

La salade d’aubergines: Coupez l’aubergine en dés, puis faites frire ces derniers dans l’huile d’olive chaude jusqu’à ce qu’ils soient bien dorés. Retirez du feu et débarrassez dans un bol. Ajoutez la mélasse de grenade et les feuilles de coriandre ciselées. Salez.

Les pitas frits: Taillez les pitas en lanières. Faites chauffer l’huile à 180 °C dans une friteuse ou une grande casserole, jetez-y les lanières de pita et laissez-les frire 2 min, puis égouttez-les et salez-les.

Le dressage: Répartissez le caviar d’aubergines dans des bols. Ajoutez la salade d’aubergine par-dessus, puis décorez de graines de grenade, d’un trait d’huile d’olive, de feuilles de coriandre et de lanières de pita frites.

La pastèque grillée d’Alexandre Mazzia

La révélation marseillaise a désormais trois étoiles pour sa cuisine solaire et décontractée faite de petites portions qu’il sert dans son adresse phare ou dans ses deux bistrots, voire son food truck. Là, il s’amuse à transformer une pastèque. Sa chair prendra l’apparence d’un poisson, alors que le goût fumé du barbecue fera penser à une salaison.

Ingrédients: 1 pastèque. Marinade: Le jus de 3 oranges, de 3 pamplemousses, de 3 citrons jaunes et de 3 citrons vert, 3 cs de miel, 1 cs d’eau de fleur d’oranger, 1 cs d’huile de cacahuète, 1 cc de cumin en poudre, 1 cc de galanga en poudre, 2 cs de vinaigre de riz, 2 cs de sauce Yakitori.

Préparation: Coupez la pastèque en tranches de 3 cm d’épaisseur, enlevez la peau et découpez en forme de filet de poisson. Entaillez légèrement la pastèque avec la pointe d’un couteau. Allumez un barbecue.

Mélangez vigoureusement au fouet tous les ingrédients de la marinade pour obtenir une émulsion. Faites-y mariner les tranches de pastèque huit minutes de chaque côté. Égouttez-les bien sur une grille.

Faites griller les tranches de pastèque sur le barbecue une minute de chaque côté, puis servez aussitôt.

Le risotto «cacio e pepe» de Massimo Bottura

Le chef trois étoiles de l’Osteria Francescana à Modène est très impliqué dans l’aide aux plus démunis, qu’il nourrit dans ses Refettorio nés de sa fondation Food for Soul. En 2012, après le tremblement de terre qui a secoué sa ville et abîmé 360’000 meules de parmesan, il a créé cette recette toute simple pour que les gens utilisent ce fromage.

Ingrédients pour quatre. Bouillon: 450 g de parmesan grossièrement râpé, 1 litre d’eau. Risotto: 15 g de beurre, 1 grosse échalote émincée, 1 gousse d’ail émincée, 225 g de riz à risotto (arborio), 2 tours de moulin à poivre, 2 cs de persil ciselé pour la décoration.

Le bouillon: La veille, faites chauffer le parmesan et l’eau dans une sauteuse. Quand le fromage devient filant, retirez-le du feu. Laissez refroidir à température ambiante puis répétez l’opération une fois. Réservez au réfrigérateur pour au moins 8 heures. Le lendemain, le bouillon doit s’être séparé en trois couches: 1 couche crémeuse sur le dessus, une couche bouillon au milieu et une couche solide en bas. Ôtez la crémeuse couche du dessus précautionneusement et réservez-la. Filtrez le bouillon restant à travers une passoire à grille fine pour ne garder que le liquide.

Le risotto: Faites chauffer dans une casserole 750 ml du bouillon de parmesan. Gardez-le au chaud. Dans une sauteuse, faites fondre le beurre. Ajoutez l’échalote et l’ail et faites cuire 5 minutes en remuant régulièrement. Ajoutez ensuite le riz, laissez-le nacrer 2 minutes puis ajoutez 125 ml de bouillon. Mélangez régulièrement et, quand ce dernier est absorbé par le riz, ajoutez une autre louche de 125 ml. Procédez ainsi jusqu’à ce que le riz soit tendre et crémeux. Comptez 20 à 22 minutes. En fin de cuisson, incorporez 60 ml de crème de parmesan. Poivrez généreusement, mélangez, saupoudrez de persil et servez!

