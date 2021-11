Dans ma rue – Street food d’ici – La cuisine libanaise à emporter, à toutes les sauces Sous forme de plateau ou de sandwich toasté, le restaurant Obeirut fait goûter une grande variété de viandes marinées aux épices, de légumes et de sauces traditionnelles du Liban. Jean-Marc Corset

La formule plateau Chawarma mixte. JmC

Où: rue Belle-Fontaine 2, 1003 Lausanne.

Quoi: un restaurant-traiteur qui propose une carte variée de menus typiques libanais à emporter sous forme de plateaux ou de sandwichs toastés appelés Arousses. Ils sont composés de fromages blancs ou d’émincés de viandes rôties et marinées, épices et herbes libanaises, légumes, tabboulé, purée de pois chiches (hommos), caviars d’aubergines (moutabbal), etc. Sans oublier la variété de sauces traditionnelles.

Quand: les heures de retrait sont à annoncer à la commande via le site obeirut.com. Midi: de 11h30 à 14h00. Soir: de 18h15 à 20h30.

Combien: les sandwichs chauds Arousses coûtent entre 11 et 13 francs, les plateaux formules 19 francs et les plateaux dégustation et grillades 19 à 23 francs.

STREET FOOD D’ICI Dans ma rue – Street food d’ici Pepper Jack fume ses burgers locaux Dans ma rue – Street food d’ici La frite à toutes les sauces dans l’esprit des baraques belges Dans ma rue – Street food d’ici Un snack à l’italienne au cœur de Lausanne On vous recommande: en petite entrée, une ou deux pièces de Sambousek bel jebnéh, rissole farcie de fromages (vache, chèvre et brebis). Puis le plateau Chawarma mixte qui permet de goûter à l’émincé maison de viande d’agneau ainsi que celui de poulet mariné rôti à la broche. Le plat contient un bel accompagnement de hommos, moutabbal et tabbboulé tout en finesse et en fraîcheur qui tranche avec une viande d’agneau avachie et au goût dénaturé par le temps. Un petit truc pour la route: les baklawas, ces fameuses pâtisseries fourrées aux amandes, pistaches ou pignons de pin, sont craquants. Mais on le sait, un peu difficile à porter lorsqu’il faut affronter tout un après-midi de travail. On conseille alors le Mouhallabié, un flan libanais au lait parfumé à la fleur d’oranger et au sirop de sucre. Agréable au nez et léger dans l’estomac.

Le flan libanais Mouhallabié, un dessert léger pour la route. JmC Une rissole fromages Sambousek bel jebnéh , une petite entrée dégustation JmC 1 / 2

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.