Fête populaire à Échallens – La cuisine macédonienne met de la feta dans tous les plats Découverte d’un univers gastronomique à l’occasion de la première journée consacrée à la Macédoine du Nord samedi. Sylvain Muller

Au restaurant Zig Zag à Renens, «Chef Riki» réalise une «chopska», soit une salade composée de tomates, de concombres, d’oignons et de feta. 24 Heures – Marie-Lou Dumauthioz

«Un vrai repas macédonien, il commence par un verre de raki (ndlr: une eau-de-vie de vin aromatisée à l’anis) et après, il y a des plats avec de la feta dedans. Et beaucoup de vin!» Nikola Mircev éclate de rire. Le président de l’association Makedonija aime autant la gastronomie que la convivialité. Et il se réjouit beaucoup de faire découvrir au plus grand nombre ces deux aspects de la culture de son pays ce samedi à Échallens lors d’une Journée macédonienne appelée à devenir un rendez-vous régulier (lire encadré).