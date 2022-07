Eldorado gourmand – La cuisine péruvienne ravit les papilles des Vaudois La gastronomie du pays andin a conquis le monde entier. Un succès qui se mesure jusque chez nous, où les restaurants qui lui sont dédiés se sont multipliés. Catherine Cochard

Morges, le 22 juillet 2022. Restaurant péruvien Guanaco Peruvian Kitchen&Bar. Poisson cuit dans une feuille de bananier. Odile Meylan

Juste avant «notre» fête nationale, ce sont les Péruviens qui ont célébré la leur, ce jeudi 28 juillet. Des agapes durant lesquelles le «pisco sour» coule à flots et les saveurs typiques du pays – l’aji (piment), l’oignon rouge et le citron vert – sont plus que jamais à l’honneur dans les assiettes.