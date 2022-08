Terroir slave – La cuisine ukrainienne, un trésor de générosité Une foire présente samedi à Préverenges les «1000 saveurs» de la culture ukrainienne. Raphaël Ebinger

Olga Ho et Daria Vorobiova présenteront les saveurs de leur pays, samedi à Préverenges. 24 heures/Odile Meylan

Ils occupent le devant de la scène depuis le mois de février et le début du conflit. Les Ukrainiens sont quelques milliers sur le sol vaudois. Si leur culture semble proche de la nôtre, elle reste toutefois encore méconnue. Pour tisser des liens entre la population suisse et ukrainienne, une grande foire est organisée samedi à Préverenges. L’occasion de découvrir un peu de la musique ou de l’artisanat typique de ce pays en guerre. Mais aussi de déguster une cuisine savoureuse et variée qui ne s’arrête au réputé bortch.