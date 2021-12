Jugement du Tribunal cantonal – La culpabilité de Lionel Girardin est confirmée en appel Lionel Girardin s’est bien rendu coupable de gestion déloyale des intérêts publics. Les juges cantonaux maintiennent la peine prononcée en première instance, tout en aggravant légèrement l’accusation. Flavienne Wahli Di Matteo

Lionel Girardin, gauche, ancien municipal de la ville de Vevey arrive cache derrière son parapluie avec son avocat Ludovic Tirelli lors de l’ouverture de son procès en appel devant le Tribunal cantonal vaudois le mercredi 8 décembre 2021 à Lausanne. (KEYSTONE/Jean-Christophe Bott) keystone-sda.ch

Les juges de la Cour d’appel pénale confirment la condamnation de Lionel Girardin à un an de prison avec sursis et 40 jours-amende avec sursis pour gestion déloyale des intérêts publics. Mais contrairement au Tribunal correctionnel de l’Est vaudois en mai, ils ont estimé que l’ex-municipal avait porté atteinte à la réputation de sa fondation et plus largement à l’autorité publique.

Le désormais ex-municipal de Vevey n’était pas présent à la lecture de ce jugement jeudi après-midi. Malade, il a demandé une dispense de comparution. Me Ludovic Tirelli, qui le représentait s’est abstenu de tout commentaire après la lecture du verdict.