Concerts à l’Alhambra et à l’Usine – «La culture arabe d’aujourd’hui est portée par la jeunesse» En marge du 6e Festival des musiques arabes et méditerranéennes, son directeur, Alain Bittar, également libraire à Genève, raconte l’évolution des publics, des goûts et des artistes, d’Alger, du Caire comme de Beyrouth. Fabrice Gottraux

Genève, le 17 septembre 2021. Alain Bittar pose dans sa librairie L’Olivier, ouverte depuis plus de quarante ans aux Pâquis. Alain Bittar dirige le Festival des musiques arabes et méditerranéennes, sixième édition, du 21 au 25 septembre. MAGALI GIRARDIN

Avant, on l’appelait Fête de l’Olivier. Depuis six ans, le Festival des musiques arabes et méditerranéennes, ainsi qu’il a été rebaptisé, propose au public genevois un panorama unique dans la Cité, donnant à écouter les artistes en vue du Maghreb comme du Proche-Orient, d’Alger à Beyrouth, en passant par Le Caire, nouveau centre névralgique des musiques d’avant-garde.

Les festivités se déroulent à l’Alhambra, ce mardi 21 septembre déjà en compagnie de Levon Minassian, as de la flûte arménienne doudouk, accompagné par le joueur de luth oud Dafer Youssef. Mercredi, on y écoutera le pianiste palestinien Faraj Suleiman, en trio avec basse et batterie, droit dans le jazz contemporain à large spectre stylistique. Suivront Cuscus Flamenco jeudi, ensemble arabo-andalou, puis l’Algérois Djam samedi, chanteur pop dont il faut bien admettre que le retentissant succès nous échappe totalement vu de la Suisse.