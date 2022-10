Portrait de Maxime Durand – La culture de la pub au service de l’art Le cinéaste originaire de Froideville a raflé de nombreux prix avec son court-métrage «Shelter», ode à l’acceptation de soi. Sonia Imseng

Le réalisateur vaudois Maxime Durand s’est lancé comme indépendant en 2017. Il dirige des publicités pour d’importantes marques. 24 HEURES/Chantal Dervey

Le dernier court-métrage de Maxime Durand, «Shelter», semble avoir mis tout le monde d’accord. Cette histoire poétique, qui nous plonge dans un univers mystérieux où l’espace-temps se tord, a remporté le prix du meilleur court-métrage et de la meilleure musique à l’Indie House Festival de Barcelone, le premier prix pour un film non-narratif au Bucharest Film Festival et une autre première place pour sa bande-son au Tokyo Film Awards. L’œuvre est encore sélectionnée par le Stockholm Film Festival et le Valencia Indie Film festival.