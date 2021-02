Manifestations – « La culture est nécessaire ! » Plus de 250 personnes se sont réunies ce samedi à Lausanne pour soutenir le secteur de la culture, onze mois après la première annonce de fermeture des lieux culturels. Julie Bianchin

13 février 2021 . Lausanne, place de l'Europe. NO CULTURE NO FUTURE s’est déroulé lors d'un rassemblement solidaire de 15 minutes pour le milieu culturel ce samedi dans la plupart des villes romandes. PATRICK MARTIN

En arrivant sur la place de l’Europe à Lausanne ce samedi vers 15 heures, on tombait nez à nez avec une foule silencieuse habillée de noir de laquelle se détachaient des panneaux blancs où on pouvait lire « NO CULTURE, NO FUTURE ».

Le silence durera onze minutes, une pour chaque mois écoulé depuis la première fermeture des institutions culturelles. « Ça fait presque un an qu’on se sent oubliés, souffle Anne-Sophie les larmes aux yeux. Je ne sais pas trop quoi dire à part que je ne veux pas que ma fille grandisse dans un monde sans théâtres, sans musées, sans culture. »