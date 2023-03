Filières vente et commerce – «La culture générale des apprentis passe à la trappe» La dilution des branches généralistes dans des «compétences» provoque le désarroi du côté des enseignants et l’inquiétude des jeunes dans les écoles professionnelles. Philippe Maspoli

Le Centre professionnel du Nord vaudois, à Yverdon (photo) et à Payerne, est une des écoles concernées par la réforme des métiers de la vente avec Lausanne, Nyon et Aigle. JEAN-PAUL GUINNARD

Ne dites plus «allemand, français, anglais, économie, etc.», mais «compétences A, B, C, D, etc.». C’est ce que ressentent, depuis la rentrée 2022, les enseignants et les apprentis des métiers de la vente dans les écoles professionnelles vaudoises. Les branches considérées comme le socle de la culture générale sont désormais diluées dans des «compétences» orientées sur les techniques du métier.