L’Observatoire romand de la culture (ORC) a été lancé hier à Lausanne, lors d’une première séance de travail. Ce nouvel organe qui visera à réunir les informations ayant trait aux pratiques culturelles en Suisse romande, mais surtout à les traiter selon une méthodologie fiable permettant des interprétations et des comparaisons en fonction des régions, fondées sur des données vérifiées, réunit autour de la table sept cantons (Berne, Fribourg, Genève, Jura, Neuchâtel, Valais, Vaud), 14 villes (Bienne, Delémont, Fribourg, Genève, La Chaux-de-

Fonds, Lausanne, Meyrin, Morges, Neuchâtel, Nyon, Renens, Sion, Vevey, Yverdon-les-Bains), les hautes écoles UNIL et HES-SO, ainsi que les faîtières et les syndicats des différents domaines artistiques.

Interview du directeur Olivier Glassey, professeur à l’Institut de hautes études en administration publique (IDHEAP), juste avant qu’il ne se plonge dans les premiers groupes de travail de l’ORC.

La création de l’Observatoire a-t-elle quelque chose à voir avec la pandémie? Non, la volonté de travailler autour de cette thématique et d’y amener des compétences académiques remonte à avant, sous l’impulsion des villes et de la conférence des délégués cantonaux aux affaires culturelles (CDAC).

Quels sont les enjeux auxquels devra répondre l’ORC? Six grandes thématiques ont été prédéfinies: le finançement, les salaires et les assurances sociales, la formation professionnelle, les publics, l’encouragement de la culture (notamment du côté des enfants) et les dispositifs de soutien. La journée de lundi sert justement à faire émerger des priorités, d’où l’association des faîtières et des syndicats au groupe d’accompagnement. C’est d’autant plus important qu’il sera difficile de mener plus de 2-3 enquêtes par année.

Les questions d’argent vont-elles tenir la corde? Je ne pense pas. L’idée est vraiment d’élargir le débat, car il y a déjà eu sept études récentes sur les questions de financement ou de revenus. Il y a aussi eu celle d’Olivier Moeschler sur les publics. Mais, par exemple, l’encouragement a encore été très peu étudié. Rien n’est encore décidé, il s’agit de construire un dispositif, probablement conditionné au degré d’utilité des enquêtes, en rapport avec l’engagement qu’elles réclameront.

La concertation est-elle la clef de ce lancement? La co-construction est un grand mot, mais c’est bien l’idée: une collaboration où chacun donnerait l’accès à ses informations pour que nous puissions les harmoniser, les standardiser, en offrant un appui méthodologique.

«L’espace des artistes romands est une réalité, mais il nous manque encore la capacité d’expliquer ce territoire de la culture aux domaines très différents.» Olivier Glassey, directeur de l’Observatoire romand de la culture

Le rôle de l’ORC sera-t-il principalement de réunir et de traiter des données? De nombreuses données opérationnelles existent, que ce soit au niveau des communes, des cantons, de l’HES-SO, de certaines faîtières. Mais elles ne sont actuellement pas agrégées et donc difficile à utiliser. Notre rôle sera de les mettre en perspective, de permettre leur comparaison et donc d’aider à prendre des décisions. L’espace des artistes romands est une réalité, mais il nous manque encore la capacité d’expliquer ce territoire de la culture aux domaines très différents, de mieux l’identifier.

Les résultats s’adressent-ils aux pouvoirs publics? Il n’y aura pas d’accès privilégié aux données générales. Les résultats finaux seront publics. On peut imaginer des mandats secondaires où les études seront réservées à un prestataire, une ville, par exemple, qui s’adresserait à nous pour traiter ses données. Dans tous les cas, nous devrons nous maintenir dans le cadre de la neutralité académique.

La transparence est-elle de mise? Il s’agit d’un prérequis pour que cela fonctionne. Nous avons trois ans pour démontrer notre validité, notre indépendance académique. Nous serons responsables des données produites, pas des interprétations qui pourront en être faites, qui, elles, pourront être conflictuelles.

Sommes-nous à un tournant de la politique culturelle? Il y a une évolution des politiques publiques en direction d’une évaluation anticipée de leur impact. Certains projets de loi incluent d’ores et déjà cet aspect. La culture ne peut pas faire exception, d’autant qu’il y a de plus en plus de responsables culturels qui ont été mieux formés à la gestion et qui réclament eux-mêmes des données plus objectives pour mener leur réflexion.

