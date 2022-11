Bâtiment historique à Vevey – La cure néogothique retrouve ses couleurs d’origine Vétuste, la bâtisse âgée de 150 ans qui flanque l’église Notre-Dame a été totalement rénovée. La structure a été assainie et l’intérieur repensé. Anne Rey-Mermet re

La cure catholique néogothique de l’église Notre-Dame de Vevey a été entièrement rénovée. Chantal Dervey

Dès l’entrée, le ton est donné. Une fois passée la porte de la cure néogothique de Vevey, les murs du hall couleur terre cuite et le long chandelier qui illumine l’escalier sur toute sa hauteur accueillent le visiteur. Quelques mètres plus loin, une salle de réunion aux murs bleu irisé. La bâtisse construite en 1872 a connu dix-sept mois de travaux, terminés cet été. Une rénovation de fond en comble, non seulement de la structure de l’édifice, mais aussi de son intérieur.