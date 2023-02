Initiative populaire abandonnée – La curieuse volte-face de Maillard sur l’AVS et la BNS Le président de l’USS laisse tomber 70’000 personnes qui avaient signé l’initiative en faveur des retraites. Il s’en explique. Satisfaction à droite et grimaces au PS. Arthur Grosjean - Correspondant au Palais fédéral

Pierre-Yves Maillard, président de l’Union syndicale suisse, a annoncé en catimini l’abandon de l’initiative sur les profits de la BNS en faveur de l’AVS qui était en pleine récolte de signatures. KEYSTONE

Elle avait été annoncée avec tambours et trompettes il y a un peu plus d’un an. Elle est abandonnée aujourd’hui en catimini au milieu du gué. De quoi s’agit-il? De l’initiative populaire fédérale des syndicats suisses qui demandait qu’une partie des profits de la Banque nationale suisse (BNS) soit versée à l’AVS. La part des cantons aux bénéfices n’aurait pas été touchée.