125e anniversaire – «La CVCI a toujours joué son rôle de lien entre le privé et le politique» Directeur de la Chambre vaudoise de commerce et de l’industrie, Philippe Miauton revient sur le rôle de cet organe indissociable de la vie du canton. Alain Detraz

Pour Philippe Miauton, la CVCI est un acteur de la prospérité du canton. Marie-Lou Dumauthioz

Ce mercredi, la Chambre vaudoise du commerce et de l’industrie (CVCI) célèbre ses 125 ans à l’occasion d’une assemblée générale associée à un Carrefour vaudois qui réunira à Beaulieu une bonne part du tissu économique cantonal. Plus d’un millier d’inscrits, une conseillère fédérale, le gouvernement vaudois et près de 80 stands d’entreprises montreront leur attachement à cette institution au riche passé. Entretien avec son directeur, Philippe Miauton.