Sécurité informatique – La cyberattaque sur Rolle démontre que personne n’est à l’abri La médiatisation de l’affaire a été un électrochoc pour les Communes qui essaient de se mettre à niveau rapidement. Raphaël Ebinger

Photo d’illustration. KEYSTONE

Dix jours après les révélations sur la cyberattaque qui a visé la Commune de Rolle, les autorités des quatre coins du canton sont encore dans un état de stupeur. Les audits se multiplient pour vérifier la solidité des réseaux à résister aux pirates du web. «Nous faisons face à une nette hausse des demandes de renseignements», témoigne Christophe Hauert, secrétaire général et cofondateur du label suisse de cybersécurité Cyber-Safe.

L’affaire rolloise a mis au jour les faiblesses des Communes vaudoises face à cette nouvelle menace. Et il y a urgence, puisque les hackers harcèlent sans discontinuer les institutions, tout comme les privés et les entreprises. À l’échelle de Romande Énergie, qui possède plus de 1000 collaborateurs, cela représente tous les mois plusieurs millions de tentatives de phishing qui sont déjouées par différentes solutions de sécurité sophistiquées et des employés formés à la cybersécurité.