C’est un problème de taille. L’économie a besoin de spécialistes qualifiés, généralement avec un diplôme d’ingénieur, capables de répondre aux cybermenaces. Malheureusement, il n’y en a pas assez.

Cinq dirigeants de sociétés de cybersécurité actives à Genève et dans l’arc lémanique confirment ce constat. Si le réservoir n’est pas totalement à sec, il ne déborde pas non plus. Cela signifie parfois devoir attendre plusieurs mois avant d’embaucher quelqu’un.

La formation accuse un temps de retard

Pourquoi une telle tension? D’abord parce que certaines écoles ont pendant longtemps formé des généralistes en informatique. Les questions de sécurité étaient abordées, mais pas spécifiquement.